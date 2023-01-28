Жители Владикавказа впервые поехали в Ростов

28 янв. 17:36

Сергей Меняйло рассказал о новшествах транспортной сети Северной Осетии по случаю отправки в Ростов-на-Дону первого в истории рейса из Владикавказа

Руководитель Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил сегодня о старте первого в осетинской истории автобусного рейса из Владикавказа в Ростов-на-Дону. Для открывающей поездки по новому маршруту был выбран один из недавно закупленных республикой автобусов Higer.

Меняйло уточнил, что рейс был торжественно отправлен с владикавказского Автовокзала №1.

Северная Осетия совершенствует транспортную сеть

Помимо информирования об историческом рейсе глава Северной Осетии посвятил свое сообщение в целом рассказу о транспортном парке республики, обратив внимание, что всего в распоряжении властей имеет 27 автобусов Higer, предназначенных для поездок в другие субъекты РФ и перевозок туристов по РСОА.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 27 Higer'ов позволили заполнить все недостающие слоты местной компании "Автоколонна-1210" на 15 маршрутах в другие субъекты РФ.

Глава Северной Осетии добавил, что в течение прошлого года власти купили в сумме 67 автобусов актуальных моделей. Сергей Меняйло заключил, что руководство республики планомерно занимается проблемой улучшения транспортной сети РСОА.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о планах властей Северной Осетии до конца января открыть аптеки во всех самых отдаленных населенных пунктах республики. Соответствующее поручение дал Сергей Меняйло.