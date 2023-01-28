Видео: В Кельбаджаре и Лачине появилась новая военная техника

28 янв. 17:18

Азербайджанская армия получила военную технику, приспособленную для высокогорных условий.

Общественное телевидение Азербайджана опубликовало сегодня кадры новой военной техники, поступившей в распоряжение азербайджанских войск, дислоцированных в Восточно-Зангезурском экономическом районе республике – в приграничных с Арменией Кельбаджарском и Лачинском районах.

Азербайджанские солдаты получили бронированные вездеходы на гусеничном ходу, приспособленные для передвижения в сложных горных условиях.

На видео представлены кадры проверки работоспособности зимней военной техники – движение по снежной целине, преодоление глубокой колеи и просто езда по грунтовой дороге.

Укрепление армии - приоритет Азербайджана

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Лачинском районе под новый год были сданы в эксплуатацию новые военные объекты. Азербайджан уделяет самое пристальное внимание постоянному укреплению своей обороноспособности, и прежде всего на самом сложном и высокорисковом участке – на границе с Арменией, где в любой момент с армянской стороны может быть начаты боевые действия.