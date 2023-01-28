Баку инициировал расширение постоянных членов Совбеза ООН

28 янв. 16:49

Ильхам Алиев предложил ввести в число постоянных членов Совета Безопасности ООН две организации – Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

В Совбезе ООН в свете произошедших с момента его создания изменений должны появиться новые постоянные члены в дополнение к пяти существующим. С таким заявлением сегодня выступил азербайджанский лидер Ильхам Алиев после переговоров тет-а-тет с прибывшим в Баку египетским коллегой Абдулфаттахом ас-Сиси.

Прежде всего президент Азербайджана обратил внимание на необходимость в целом расширения состава СБ ООН. "Так было бы справедливо, ведь с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, минуло почти что восемь десятилетий. Наш мир давно изменился, а сейчас перемены происходят еще и очень быстро", - подчеркнул Ильхам Алиев.

В связи с этим он выступил с инициативой создать два новых постоянных члена Совбеза ООН. Президент Азербайджана не стал называть конкретные страны – он предложил закрепить их за крупнейшими международными организациями – Организацией исламского сотрудничества и Движением неприсоединения.

"Одно из этих мест постоянного члена Совбеза ООН должно быть закреплено за ОИС, и организация будет выбирать кандидата в рамках консультаций. Второй место должно получить Движение неприсоединения, причем его будет занимать действующий председатель ДН", - пояснил Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер заключил, что таким образом международному сообществу удастся приблизиться к организации более безопасного и более справедливого мира.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", нынешняя система Совбеза ООН неоднократно подвергалась критике президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступал с предложением отмены права вето в СБ ООН. Россия еще в 2021 году выражала принципиальное согласие на реформу высшей структуры Организации Объединенных Наций.