Саудовская Аравия хочет добиться мирового лидерства в биотехнологиях

28 янв. 20:43

По словам министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандара аль-Хораефа, фармацевтическая промышленность страны достигла показателя в 32 млрд саудовских риалов ($8,6 млрд), став крупнейшей в регионе и охватив 30% ближневосточного рынка.

На министерской встрече, проходившей в рамках программы Глобального медицинского и биотехнологического саммита в Эр-Рияде, аль-Хораеф напомнил, что королевство придерживается стратегического подхода и комплексного плана по созданию передовой инфраструктуры для развития биотехнологий на глобальном уровне. Чтобы сделать страну глобальным лидером в сфере здравоохранения и наук о жизни, привлекаются лучшие специалисты и продвигаются инновации.

Биотехнологии

По словам министра, Саудовская Аравия понимает потенциал биотехнологического сектора для уникального генетического состава населения страны. Цифровизация данных о заболеваниях, а также клиническая и академическая исследовательская инфраструктура глобального уровня важны для обеспечения мирового лидерства в биотехнологическом секторе.

Министр отметил, что биотехнологии определяют будущее, поскольку могут справиться с 45% случаев заболеваний по всему миру, над которыми до сих пор не была одержана победа. За счет сектора биотехнологий, глобальные производственные мощности могут быть увеличены с 25 до 60%, а инвестиции в исследования и разработки частного сектора - с 15 до 30%.

Вакцины

Аль-Хораеф добавил, что химическая и фармацевтическая промышленность королевства считаются важнейшими секторами, доказавшими свою эффективность во время пандемии. В Саудовской Аравии около 50 фармацевтических заводов, которые покрывают нужды королевства на 28% в стоимостном выражении и на 42% в натуральном выражении. Экспорт составляет 1,5 млн саудовских риалов ($400 тыс.).

Комитет по вакцинам и биомедицинской промышленности подтвердил приверженность Саудовской Аравии развитию важнейшего сектора. Комитет работает с 13 правительственными агентствами с целью продвижения принципа универсальности. Аль-Хораеф также отметил, что министерство развивает необходимое законодательство и правила локализации индустрии в партнерстве с заинтересованными сторонами и государственными структурами.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", фармацевтический рынок Саудовской Аравии оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, а в 2026 году он достигнет 11 миллиардов долларов, что почти равно объему рынков Египта и ОАЭ вместе взятых.