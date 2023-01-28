Подводный цифровой мост соединит Тбилиси и Бухарест

28 янв. 16:27

В 2023 году Грузия намерена подготовить документы для прокладки 1200-километрового цифрового кабеля в Румынию на деньги Всемирного банка.

Кабмин Грузии проинформировал сегодня общественность о планах республики по реализации трансрегионального коммуникационного проекта – строительства цифрового моста в Румынию по дну Черного моря.

В правительстве пояснили, что цифровой мост, чья длина почти достигнет 1,2 тыс км, необходим для организации эффективного трафика между двумя государствами (с последующим подключением грузинской сети к сетям Юго-Восточной Европы и далее к сетям ЕС). Ожидается, что его мощностями смогут воспользоваться также соседи Грузии по Южному Кавказу – Азербайджан и Армения.

При этом пока что речь идет только о подготовке первого этапа выполнения проекта, названного грузинским Кабмином "историческим": в текущем году Тбилиси намерен представить Всемирному банку, оплачивающему строительство цифрового моста, техническое и экономическое обоснование проекта и исследование дна Черного моря по маршруту прокладки кабеля.

Цифровой мост - часть большого проекта Южного Кавказа и стран ЕС

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", с 17 декабря прошлого года действует соглашение между Баку, Тбилиси, Будапештом и Бухарестом о стратегическом партнерстве в "зеленой" энергетике. В рамках этого соглашения предусмотрено создание масштабной подводной инфраструктуры между кавказским и европейским берегами Черного моря, по которой на Запад будет прокачиваться электроэнергия. Также эта инфраструктура сможет использоваться и для интернет-траффика.

Вскоре после этого Всемирный банк получил запрос от Грузии на $75 млн для усовершенствование ЛЭП на грузинской территории, консультации по подводному строительству и геологический анализ маршрута. Сегодняшний пресс-релиз правительства Грузии говорит о том, что Тбилиси взял на себя прокладку только коммуникационной части проекта.