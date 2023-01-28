Спецборт заберет азербайджанское посольство из Тегерана в Баку

28 янв. 16:03

Азербайджан, не доверяя Ирану, самостоятельно вывезет своих дипломатов из Тегерана после теракта, совершенного 27 января.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде озвучил сегодня план эвакуации из Тегерана азербайджанской дипломатической миссии – она будет вывезена по воздуху государственным спецбортом.

Гаджизаде уточнил, что самолет еще не прибыл в Тегеран. Обратно в Баку на этом спецборте улетят абсолютно все члены дипмиссии и их семьи. Также самолет доставит на родину убитого накануне начальника охраны посольства Орхана Аскерова.

Спикер МИД АР добавил, что ставший шехидом Орхан Аскеров упокоится на второй Аллее шехидов в столице Азербайджана.

Почему Баку эвакуирует посольство из Тегерана

Напомним, что эвакуация посольства из Тегерана понадобилась после того, как 27 января около 8:30 утра в дипмиссии был совершен теракт. Вооруженный автоматом Калашникова боевик ворвался в здание и открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой погиб начальник охраны. Позднее он был обезврежен.

Власти Ирана настаивают на том, что террорист руководствовался "личными и семейными" мотивами, якобы тот полагал, что в посольстве находится его жена. При этом первым же официальным заявлением полиции Тегерана по этому преступлению оказался фейк: полицейские заявили, что боевик приехал на машине вместе с двумя детьми, но на камерах слежения видно, что в салоне он находился один.

Вина за нападение на посольство лежит прежде всего на официальном Тегеране, поскольку иранские власти не обеспечили безопасность посольства Азербайджана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Ввиду этого и было принято решение о вывозе всего персонала дипмиссии вместе с семьями в Азербайджане.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", МИД Азербайджана официально обвинил Иран в нарушении Венской конвенции.