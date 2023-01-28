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Спецборт заберет азербайджанское посольство из Тегерана в Баку

Спецборт заберет азербайджанское посольство из Тегерана в Баку
Азербайджан, не доверяя Ирану, самостоятельно вывезет своих дипломатов из Тегерана после теракта, совершенного 27 января.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде озвучил сегодня план эвакуации из Тегерана азербайджанской дипломатической миссии – она будет вывезена по воздуху государственным спецбортом.

Гаджизаде уточнил, что самолет еще не прибыл в Тегеран. Обратно в Баку на этом спецборте улетят абсолютно все члены дипмиссии и их семьи. Также самолет доставит на родину убитого накануне начальника охраны посольства Орхана Аскерова.

Спикер МИД АР добавил, что ставший шехидом Орхан Аскеров упокоится на второй Аллее шехидов в столице Азербайджана.

Почему Баку эвакуирует посольство из Тегерана

Напомним, что эвакуация посольства из Тегерана понадобилась после того, как 27 января около 8:30 утра в дипмиссии был совершен теракт. Вооруженный автоматом Калашникова боевик ворвался в здание и открыл беспорядочную стрельбу, в результате которой погиб начальник охраны. Позднее он был обезврежен.

Власти Ирана настаивают на том, что террорист руководствовался "личными и семейными" мотивами, якобы тот полагал, что в посольстве находится его жена. При этом первым же официальным заявлением полиции Тегерана по этому преступлению оказался фейк: полицейские заявили, что боевик приехал на машине вместе с двумя детьми, но на камерах слежения видно, что в салоне он находился один.

Вина за нападение на посольство лежит прежде всего на официальном Тегеране, поскольку иранские власти не обеспечили безопасность посольства Азербайджана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Ввиду этого и было принято решение о вывозе всего персонала дипмиссии вместе с семьями в Азербайджане.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", МИД Азербайджана официально обвинил Иран в нарушении Венской конвенции.

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