Казахстан будет снимать фильмы о ЗОЖ и патриотизме

28 янв. 15:48

В республике решили воспитывать молодежь на фильмах, соответствующих культурной политике Казахстана.

В Казахстане фильмы, которые снимаются за счет госбюджета, должны соответствовать темам, входящим в культурную политику государства, рассказал заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.

"Главные зрители фильмов – молодежь. Нужны картины, пропагандирующие патриотизм, трудолюбие, семейные ценности, здоровый образ жизни, получение образования", - сообщил он.

По его мнению, картины, которые снимаются за счет госсредств должны соответствовать этим темам.

Также он сообщил, что, согласно поручению президента Казахстана, национальная киностудия "Казахфильм" пройдет модернизацию.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", также в Казахстане решили перевести лучшие зарубежные фильмы на казахский язык. В их число может войти и российская комедийная картина "Чебурашка" - самый кассовый отечественный фильм в истории российского проката.