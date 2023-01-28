Турция призвала Европу встать на защиту Корана

28 янв. 15:14

Странам Европы необходимо принять меры и защитить Коран, уверены в Турции.

Страны Европы не должны оправдывать свободой слова нападки на Коран, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире 24 TV.

Калын указал, что свобода слова не может быть поводом, чтобы замалчивать происходящее, оправдывать позор, оскорбления, унижения и нападки на священные ценности. "Европа должна принять меры для недопущения таких нападений", - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживаются и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, и глава Минюста Турции Бекир Боздаг. По мнению Чавушоглу, поведение Европы, в частности Швеции и Дании, является политикой двойных стандартов. Боздаг уверен, что причиной акций по сожжению Корана в Европе является ненависть к исламу.

В МИД России также считают, что такие акции разжигают межрелигиозную рознь и оскорбляют чувства верующих.

Напомним, сожжение Коранов в Европе регулярно проводят в последние дни датские радикалы. Сначала Расмус Палудан 21 января сжег Коран у турецкого посольства в шведской столице, 23 января его сторонник Эдвин Вагенсвельд провел аналогичную акцию в Гааге. Затем 27 января Палудан сжег за день три Корана уже в Дании: одна священная исламская книга была сожжена у мечети, вторая - у консульского отдела посольства РФ, третья - у турецкого посольства.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что страны Запада были не раз замечены в провокациях, связанных с сожжением Корана.