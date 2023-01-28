Грузовой маршрут по Каспию свяжет Россию и Туркменистан

28 янв. 14:20

Вскоре российские и туркменский порты на Каспийском море свяжет регулярный водный грузовой маршрут.

Грузы планируется возить по Каспийскому морю между Туркменбаши, Астраханью и Махачкалой, рассказал торговый представитель России в Туркменистане Александр Елизаров, пишет ТАСС.

По словам торгпреда, запуск нового маршрута и его регулярность имеют огромное значение для отправителей грузов. Актуальность запуска грузоперевозок по Каспию между странами очевидна давно, в течение нескольких последних лет данный вопрос прорабатывался, поделился Елизаров. На ближайшее время запланирован запуск.

Напомним, в середине января Каспийское море в районе Астраханской области замерзло на фоне аномальных холодов, пришедших на юг России в районе Рождества.

Отметим, что по мнению экологов, Каспий может повторить судьбу Арала. Для решения проблемы обмеления Каспийского моря необходимы совместные усилия всех прикаспийских государств: России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана, рассказал ранее «Вестнику Кавказа» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.