Стрельбу в Городе Давида в Иерусалиме открыл 13-летний подросток

28 янв. 13:50

В субботу утром в Иерусалиме стрелял 13-летний мальчик, он ранен.

Полиция Израиля сообщает, что инцидент, который рассматривается как подозрение на теракт произошел по вине подростка. Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Городе Давида, в результате травмы получили двое - отец и сын. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Стрелявший был нейтрализован и ранен. Выяснилось, что это 13-летний Мухаммед Алият из Восточного Иерусалима. Правоохранители изъяли пистолет, из которого стрелял юный террорист, говорится в сообщении полиции в Twitter. Преступник госпитализирован.

Этот теракт стал вторым за сутки в Иерусалиме. Накануне вечером 21-летний Алькам Хайри открыл стрельбу возле синагоги в районе Неве-Яаков. Погибли семеро, трое госпитализированы, преступник ликвидирован. Полиция допрашивает десятки человек в связи с ЧП, это родственники и знакомые преступника.

Отметим, что среди жертв террориста оказались неравнодушные граждане - молодожены ужинали дома, когда услышали выстрелы. Они выбежали на улицу, чтобы помочь, но был убиты террористом.