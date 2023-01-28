В Грузии вступило в силу соглашение об упрощенном пересечении границы с Арменией

28 янв. 13:20

Пересекать границу Грузии и Армении граждане двух стран теперь могут без виз

Соглашение о безвизовом передвижении между Грузией и Арменией, утвержденное грузинским премьером Ираклием Гарибашвили, вступило в силу 27 января.

Согласно постановлению правительства Грузии, в стране завершены процедуры, необходимые для реализации соглашения об упрощенном пересечении границы с Арменией.

Соглашение, заключенное Грузией и Арменией в начале текущего года, предполагает, что граждане обеих стран смогут пересекать границу по внутренним документам.

МИД Грузии уведомит о заключении соглашения президента страны Саломе Зурабишвили и парламент, также информация о том, что в Тбилиси данное соглашение вступило в силу будет направлена армянскому руководству.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", главы правительств Грузии и Армении в начале этого года оформили соглашение, по которому граждане обеих стран могут пересекать без паспорта, предъявив электронное удостоверение личности.

Отношения Еревана и Тбилиси находятся на высоком уровне, стабильно растет взаимный товарооборот - по итогам 2022 года он составил около $1 млрд. На правительственном часе в парламенте Армении премьер республики Никол Пашинян сообщил 18 января, что в 2023 году усилия будут сконцентрированы на дальнейшем развитии сотрудничества с Грузией.