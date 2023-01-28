Новый теракт в Иерусалиме, пострадали двое

28 янв. 12:57

Второй за сутки теракт произошел в Иерусалиме

В Городе Давида в Восточном Иерусалиме случился теракт в субботу утром, преступник нейтрализован, сообщает газета The Jerusalem Post.

Мужчина стрелял в популярном у туристов Городе Давида. Полиция оперативно прибыла на место ЧП, террорист ликвидирован. В результате нападения пострадали двое. Правоохранители сообщают, что ЧП предварительно рассматривается как подозрение на теракт.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в пятницу вечером в Иерусалиме также было неспокойно, 21-летний Алькам Хайри открыл стрельбу возле синагоги в районе Неве-Яаков. В результате нападения погибли семеро, трое госпитализированы, преступник нейтрализован. Полиция задерживает подозреваемых по делу, среди них десятки людей, родственники и знакомые террориста.