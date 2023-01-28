После теракта в Восточном Иерусалиме задержаны свыше 40 человек

28 янв. 12:40

Полиция в Израиле задержала десятки человек по делу о теракте возле синагоги в Восточном Иерусалиме.

Задержаны 42 человека по делу о теракте возле синагоги в Восточном Иерусалиме, пишет газета Times of Israel в субботу.

Нападение произошло в пятницу, террорист был ликвидирован, им оказался 21-летний араб Алькам Хайри. Среди задержанных полицией числятся его родственники и знакомые.

Жертвами теракта стали семь человек, среди них - молодожены, пытавшиеся оказать помощь раненым. Во время семейного ужина 48-летний Эли и 45-летняя Натали Мизрахи услышали выстрелы. Они выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшим, но были застрелены террористом, рассказал отец мужчины.

Напомним, теракт случился в пятницу вечером в районе Неве-Яаков. Преступник был нейтрализован правоохранителями. Несколько пострадавших горожан остаются в больнице.