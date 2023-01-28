Пожар в Аланье потушил ливень

28 янв. 12:14

В районе популярного курорта Аланья накануне вспыхнуло сразу четыре лесных пожара

Огнеборцы в Аланье со вчерашнего дня вели борьбу с четырьмя лесными пожарами, потушить их удалось этим утром с помощью ливня, пишет агентство Anadolu.

Сообщается, что под контроль возгорание было взято к утру субботы, ситуацию осложнял сильный ветер. Утром в районе пожаров прошел дождь, он помог справиться с огнем. В настоящее время ведутся работы по охлаждению. В тушении лесных пожаров в Аланье были заняты 12 расчетов, 65 пожарных, сотрудники лесоохраны и техперсонал.

Причины пожара выясняются.

Аланья, наряду с Антальей является популярным туристическим регионом Турции, на отдых сюда приезжают и российские, и европейские туристы.