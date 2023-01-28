Коронавирус в России: заражены еще 7,2 тыс человек

28 янв. 11:52

В России третий день подряд суточная заболеваемость коронавирусом превышает 7 тыс.

В России за прошедшие сутки выявили 7 219 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Москве - 2 117, следом идут Санкт-Петербург - 733, и Подмосковье - 335. В Краснодарском крае - 83, в Ставропольском крае - 69, в Крыму - 27, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 10, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 4.

Всего в России с начала пандемии инфицированы 21 931 480 человек.

Госпитализированы за сутки 989 человек. Выздоровели - 4 384 человека, с начала пандемии - 21 335 704.

Умерло от коронавируса за минувшие сутки 42 человека, за все время - 394 944.

Последние дни января стали худшими по коронавирусной статистике с начала года - с 26 января ежедневно выявляется свыше 7 тыс случаев заражения COVID-19.