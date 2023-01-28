Мир соболезнует Баку в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

28 янв. 11:40

Правительства стран мира продолжают отправлять в адрес Баку слова поддержки в связи с атакой на азербайджанское посольство в Тегеране.

Соболезнования начали поступать Азербайджану вскоре после теракта, который произошел накануне утром и их поток не останавливается. Мнение правительств стран едино - нападения на дипломатические представительства недопустимы. Напомним, в результате атаки на азербайджанское посольство погиб начальник службы охраны здания, еще двое сотрудников получили ранения.

Швеция

"Никогда нельзя мириться с нападениями на дипломатические представительства и персонал", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Швеции в Twitter. В ведомстве также выразили соболезнования семье погибшего и пожелали выздоровления пострадавшим.

Кувейт

Кувейт решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, позиция страны против насилия и террора принципиальна и неизменна, говорится в сообщении. В Кувейте солидарны с Азербайджаном и выражают глубокие соболезнования республике и семье погибшего.

Швейцария

Посольство Швейцарии в Баку выражает глубокие соболезнования и желает скорейшего выздоровления раненым в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Черногория

"Черногория решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Акты насилия в отношении дипломатических представительств недопустимы", - такое сообщение опубликовано на странице черногорского МИД в Twitter.

Чехия

Чехия решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране. Любые нападения на дипмиссии недопустимы, передает МИД Чехии. В стране соболезнуют семье погибшего и желают пострадавшим здоровья.

Бразилия

В Бразилии с обеспокоенностью восприняли известие о вооруженном нападении на здание посольства Азербайджана в Иране, жертвой которого стал сотрудник. МИД Бразилии напомнил о принципе неприкосновенности дипломатических представительств в соответствии с международным правом и о важности защиты их объектов. Бразилия выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьями погибших.

Поддержка организаций

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране и призвал привлечь виновных к ответственности. Он особо подчеркнул, что нападения на диппредставительства недопустимы.

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха также решительно осуждает вероломное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране. Он добавил, что виновные в гнусном нападении должны быть привлечены к ответственности. Необходимо обеспечивать охрану и безопасность дипломатических представительств, указали в ОИС.

Накануне в ООН осудили теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране и выразили соболезнования семье погибшего.

Россия и Турция

Одними из первых поддержку Баку выразили Москва и Анкара.

Глава МИД России Сергей Лавров лично позвонил своему коллеге Джейхуну Байрамову и выразил соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране. Он заверил, что российская сторона готова оказать любое содействие, которое сочтут целесообразным в Баку.

МИД Турции в своем заявлении отметил, что понимает и разделяет боль азербайджанского народа. Виновных в нападении необходимо найти и привлечь к ответственности, такие случаи не должны повторяться.