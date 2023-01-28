Пашинян: в Армении вводится добровольно-срочная служба для женщин

28 янв. 10:54

В армии Армении вскоре появится добровольно-срочная служба для женщин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании, адресованном военнослужащим страны в связи с 31-летием ВС РА, сообщил, что в этом году в армии будет организована добровольно-срочная служба женщин, также будет значительно увеличен оборонный бюджет.

Ереван готовит армейскую реформу, рассказал Пашинян. Ведется закупка современного вооружения и техники. Оборонный бюджет Армении в 2023 году вдвое превысил показатели 2018-го года.

Реформа коснется и состава военнослужащих. "В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт – добровольно-срочной военной службы женщин", - анонсировал новшество армянский премьер, поблагодарив гражданок Армении, проходящих службу, в том числе боевую, по контракту.

Напомним, идею вооружить женщин для укрепления армянской армии в Ереване пытались воплотить в жизнь еще летом 2020 года.

Также Пашинян сообщил, что вскоре в Армении будут серьезно сокращены сроки учебных военных сборов - с трех месяцев до одного месяца или 25 дней.

Текст послания премьера по случаю Дня армии Армении опубликован сегодня на сайте правительства.

Этим утром Пашинян, президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель Нацсобрания Ален Симонян посетили воинский пантеон "Ераблур".

Напомним, в 2021 году на кладбище "Ераблур" случился скандал, связанный с бетонированием могил погибших военных.