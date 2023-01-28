Россия и Турция начали переговоры по безопасности газового хаба

28 янв. 10:25

Российские и турецкие эксперты обсуждают вопросы безопасности будущего газового хаба.

Москва и Анкара, в рамках вопроса о создании газового хаба в Турции, в настоящее время обсуждают различные стороны реализации данного проекта, в том числе безопасность хаба, рассказал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.

Он напомним, что инициатива о создании газового хаба в Турции принадлежит российскому лидеру Владимиру Путину. Турецкая сторона, отметил замглавы МИД, испытывает энтузиазм по поводу реализации данного проекта. В Москве с удовлетворением воспринимают конструктивный подход и заряженность турецких коллег на плотную совместную работу.

У Сыромолотова нет сомнений в том, что стороны успешно решал все вопросы для создания газового хаба, в том числе и вопрос обеспечения безопасности существующих и будущих энергетических объектов.

Россия и Турция традиционно успешно сотрудничают в энергетической сфере, заметил замминистра, имеется положительный опыт кооперации при строительстве газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

В ноябре стороны обсуждали вопрос усиления безопасности "Турецкого потока", Москва и Анкара пришли к выводу, что существует потенциальная угроза данного газопровода.

Создание газового хаба в Турции позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке газа, говорил ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.