Юлия из Ставрополя стала Хадижат

28 янв. 5:35

Жительница Ставрополя приняла ислам в Чечне.

Ставропольчанка Юлия Грезина приняла ислам в Чеченской Республике.

Духовное управление мусульман республики сообщило, что 26-летняя девушка произнесла свидетельство о вере в Аллаха под руководством помощника Муфтия Чечни Мусы Альбиева, взяв имя первой жены пророка Мухаммеда Хадижат.

Юлии вручили религиозную литературу, а также объяснили основы ислама, права и обязанности мусульман.

Стоит добавить, что довольно большое число людей принимают ислам после событий, связанных с этой религией. Одним из таких случаев стала акция протеста и сожжение Корана в Стокгольме.