В Черкесске заработало первое стационарное отделение для детей с ОВЗ

28 янв. 2:34

Первое стационарное отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесии открылось на базе реабилитационного центра "Росинка".

В Карачаево-Черкесии (КЧР) на базе реабилитационного центра "Росинка" открылось стационарное отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы и правительства КЧР.

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что с открытием стационарного отделения у детей появится возможность проходить оздоровительные процедуры в комфортных условиях. По его словам, каждый ребенок сможет находиться в стационаре на протяжении двух недель.

В пресс-службе пояснили, что одновременно там смогут находиться 20 детей и 20 сопровождающих их взрослых.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Черкесске заработал Центр обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, получивший название "Росинка". В учреждении смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья с 1-го по 9-й классы. В центре созданы все необходимые условия обучения для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Классы снабжены современным оборудованием и техсредствами, есть кабинеты домоводства, в том числе швейная и столярная мастерские.

Ранее в министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесии рассказали, что за 8 лет работы госпрограммы "Доступная среда" в республике сделали доступными для людей с ОВЗ школы, колледжи, медицинские учреждения, МФЦ, объекты культуры и спорта.