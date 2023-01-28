Махачкалинским погорельцам компенсируют ущерб от пожара

28 янв. 8:34

Пострадавшим от пожара жителям Махачкалы компенсируют ущерб при установлении страхового случая.

В АО "Газпром газораспределение Махачкала" сообщили, что опасные производственные объекты компании застрахованы. "Ущерб гражданам, причиненный в результате инцидента на газовых сетях, будет компенсирован при установлении страхового случая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в результате возгорания в одном из многоэтажных домов столицы Дагестана пострадал один человек.