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Махачкалинским погорельцам компенсируют ущерб от пожара

Махачкалинским погорельцам компенсируют ущерб от пожара
Пострадавшим от пожара жителям Махачкалы компенсируют ущерб при установлении страхового случая.

В АО "Газпром газораспределение Махачкала" сообщили, что опасные производственные объекты компании застрахованы. "Ущерб гражданам, причиненный в результате инцидента на газовых сетях, будет компенсирован при установлении  страхового случая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в результате возгорания в одном из многоэтажных домов столицы Дагестана пострадал один человек.

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