На Дону заработают фермерский и рыбный рынки

27 янв. 23:47

В скором времени на Дону заработают специализированные рынки – жителям региона представят продукцию местных фермерских и рыбных хозяйств.

Донские власти планируют вывести своих производителей на новый уровень торговли – по всему региону заработают специализированные рынки, которые будут реализовывать продукцию аграриев и рыбаков, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"В планах руководства региона создание фермерского и рыбного рынков, сейчас вся их продукция рассредоточена по области", - цитирует Гончарова "Интерфакс".

Регион всегда славился своей рыбой и раками, и теперь продукция производителей Ростовской области и весь товар Южного федерального округа можно будет приобрести не только в регионе, но и по всей России, добавил замгубернатора.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в наступившем 2023 году Ростовская область введет ряд новых направлений господдержки в сфере агропромышленного комплекса. В регионе вводятся новые субсидии на производство картофеля и овощей, приобретение кормов и комбикормов для производства продукции аквакультуры, гранты научным организациям, профессиональным образовательным организациям на поддержку сельскохозяйственного производства и семеноводства.