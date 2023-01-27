Лавров позвонил Байрамову

Глава МИД России Сергей Лавров позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову. О телефонном разговоре сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел России выразил соболезнования в связи с нападением на азербайджанскую дипмиссию в столице Ирана, жертвой которого стал сотрудник посольства.
Глава российской дипломатии в ходе беседы подтвердил указанные ранее в заявлении министерства характеристики инцидента, назвав его неприемлемым.
По словам Лаврова, российская сторона готова оказать любое содействие, которое сочтут целесообразным в Баку.
Реакция МИД России
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее МИД РФ опубликовало официальное заявление с соболезнованиями. В нем также выражалась надежда на то, что организаторы и исполнители теракта будут установлены и понесут заслуженное наказание.
Кроме того, в МИД РФ напомнили о Венской конвенции, согласно которой принимающая сторона обязана обеспечивать безопасность всех дипломатических представительств.
Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в Москве шокированы терактом.