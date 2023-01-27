Газ частично пропал в Кизилюрте

27 янв. 23:36

Авария оставила без газа 10% жителей Кизилюрта. Ремонтные работы начнутся завтра утром.

Несколько тысяч человек остались без газа в Кизилюрте из-за аварии, сообщили в МЧС Дагестана.

Сигнал о ЧП был получен в 21:16 мск. Диспетчер городской ЕДДС сообщил о частичном отключении газа, которое возникло из-за утечки на подземном газопроводе.

Специалисты оперативно локализовали утечку, перекрыв задвижку.

Сколько горожан остались без газа?

На данный момент газа нет на 16 улицах, где расположены 1117 частных домов. В них живут 3351 человек, 1127 из них - дети. В зону отключения попали и семь социально значимых объектов.

В МЧС отметили, что пока люди используют остаточный газ. Согреваются они с помощью электрообогревателей и печей, топящихся твердым топливом.

Время начала ремонта - 08:00 мск завтра. Температура воздуха в Кизилюрте сейчас составляет один градус ниже нуля. В городе живет более 38 тыс человек.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 12 января в Кизилюрте, вместе с рядом других населенных пунктов Дагестана (всего семь муниципалитетов), исчез свет, причиной стало замыкание на линии.