Консульство Ирака покидает Украину

27 янв. 23:21

Власти Ирака приостановят работу консульского отдела посольства страны на Украине ради сохранения спокойствия представителей украинской иракской диаспоры.

В свете последних событий власти Ирака на время прекращают деятельность консульского отдела посольства страны на Украине, сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

"Ирак приостанавливает консульскую работу в украинском посольстве", - говорится в специальном заявлении ас-Саххафа, передает иракское информационное агентство NINA. Такое решение пришлось принять из-за усиления нестабильности в стране, оно призвано обеспечить спокойствие у граждан иракской диаспоры, живущих на Украине.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Совет безопасности при правительстве Ирака принял комплекс мер по усилению охраны границ республики на фоне ударов, которые совершили вооруженные силы Турции и Ирана по целям в Иракском Курдистане.