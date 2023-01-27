Противотанковую мину обнаружил горожанин на улицах Аштарака

27 янв. 22:56

Противотанковую мину нашли на улицах армянского Аштарака.

Житель города Аштарак (Арагацотнская область) нашел на улице противотанковую мину. О чрезвычайном происшествии рассказали в спасательной службе МВД Армении.

Сигнал от мужчины об опасном предмете поступил в областной центр по управлению кризисами сегодня днем.

Прибыв по вызову в квартал Мугни, специалисты нашли там противотанковую мину ТМ-62М.

Спасатели вместе с инженерно-саперной группой доставили боеприпас на полигон. Там мина будет ликвидирована.

Как опасный предмет мог оказаться на городской улице, в сообщении не уточняется.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", боеприпасы неоднократно находили в неожиданных местах в армянских городах и особенно в Ереване. Например, мины обнаруживались на улице, в гараже и даже на кладбище. А однажды боевую гранату нашли прямо на остановке общественного транспорта.