Погода позволит открыть все горнолыжные трассы Сочи

27 янв. 22:55

Уже до конца текущей недели в горах Сочи могут заработать все лыжные трассы – таков прогноз погоды в городе-курорте.

В предстоящие выходные в горах Сочи заработают все горнолыжные трассы – погода позволит это сделать, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кубанские синоптики сегодня озвучили прогноз, согласно которому в горах в ближайшее время существенно похолодает и выпадет долгожданный снег, однако на высоте более 1,5 тыс метров пока сохраняется слабая возможность схода лавин, передает "АиФ-Юг".

Также в городе-курорте сегодня провели заседание городского оперштаба по проведению зимнего сезона, где отметили, что даже сейчас в его горном кластере для лыжников работают свыше 45 км трасс, а отели курорта заполнены на 67%, сообщили в горадминистации.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, как на минувших выходных в Сочи на горе на уровне двух тыс м зацепился за дерево и завис воздушный шар с шестью пассажирами.