СМИ: минимум пять жизней унес теракт в Восточном Иерусалиме

27 янв. 22:19

Теракт произошел в синагоге в Иерусалиме, по данным СМИ, погибли минимум пять человек.

Неизвестный злоумышленник напал с оружием на синагогу в Восточном Иерусалиме, об этом рассказали в полиции Израиля.

ЧП случилось в районе Неве-Яаков. Преступник ранил нескольких человек, уточнили в полиции. Самого его нейтрализовали правоохранители.

В полиции также заявили, что квалифицируют атаку как террористический акт.

Израильские СМИ сообщают о жертвах теракта. По данным Times of Israel, нападавший убил минимум пять человек, еще столько же были ранены. Jerusalem Post располагает информацией о семи жертвах, десять, по его сведениям, получили ранения.

День памяти жертв Холокоста

Напомним, сегодня мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия вошла в Освенцим, в стенах которого были убиты свыше 1,1 млн человек, около 1 млн из них - евреи.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 15 января на военной базе в Израиле произошло ЧП - подорвался боеприпас. От взрыва погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.