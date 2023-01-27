Крымские документалисты планируют снять фильм о Холокосте

27 янв. 22:19

Крымские документалисты в скором времени планируют снять документальный фильм о Холокосте, сообщил известный крымский режиссер Валентин Козубский.

"Фильм будет не только о Холокосте, но и и о геноциде, который имел свои особенности в Крыму", - рассказал он на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

Международный общественный форум "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности" проходит под эгидой Ассамблеи народов Евразии в онлайн-режиме, он собрал на своих просторах российских и международных экспертов и общественных деятелей в области культуры, искусства, образования, истории из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Словении и Абхазии, - передает РИА Новости.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что власти Крыма хотят организовать в Ялте центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также возродит на ней кинопроизводство. В планах руководства Крыма также открыть на ее площадке колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли.