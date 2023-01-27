Третий за день Коран сожгли в Копенгагене

27 янв. 21:57

Датский радикал Палудан провел третью за день акцию с сожжением Корана.

Датский ультраправый радикал Расмус Палудан устроил очередную, третью за сегодняшний день акцию с сожжением Корана в Копенгагене. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Сначала мужчина совершил акт осквернения священной исламской книги у мечети. Второй экземпляр он уничтожил у консульского отдела российского посольства. Сразу после этого российские дипломаты осудили поступок Палудана.

В конце радикал сжег Коран у турецкого посольства. По его словам, таким оскорбительным образом он хотел выразить президенту Турции протест против "его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции".

Ранее, 21 января, Палудан сжег Коран у диппредставительства Анкары в Стокгольме. Через два дня, 23 января, правый радикал Эдвин Вагенсвельд провел аналогичную акцию в Гааге, уничтожив огнем несколько страниц из Корана.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", МИД России выразил резкое осуждение в отношении первой акции Палудана: в ведомстве заявили, что политическая распущенность и вседозволенность, прикрываясь предлогом о якобы "свободе слова", становится основой для разжигания межрелигиозной розни и в оскорбления чувств верующих.