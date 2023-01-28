Америка и Китай сближаются без восстановления связей

28 янв. 7:00

Лихорадочная дипломатическая активность между США и Китаем сигнализирует о том, что речи о разрыве связей не идет. Напротив, две крупнейшие экономики мира энергично ищут пути перезагрузки переживающих непростой период отношений.

Процесс, который можно назвать сближением, сулит поддержку бизнес-сообществам обеих стран и разочарование сторонникам жесткой линии, призывающим к более радикальным мерам, пишет Forbes. Очередным проявлением возобновившейся американо-китайской дипломатии стала состоявшаяся в Цюрихе встреча министра финансов США Джанет Йеллен с уходящим в отставку вице-премьером Китая Лю Хэ, который отвечает за экономику в КНР. Атмосфера для дипломатии не менее важна, чем содержание. По сравнению с напряженной обстановкой в марте 2021 года на Аляске, когда делегации обеих стран активно критиковали друг друга, встреча в Цюрихе была дружелюбной.

Китай вернулся

Министерство финансов США заявило, что встреча была ”беспристрастной, содержательной и конструктивной”, и обе стороны согласились, что для поддержания ”глобальной экономики” необходим дальнейший диалог по макроэкономическим и финансовым вопросам. На встрече, как и на саммите в Давосе, Лю Хэ стремился подчеркнуть, что ”Китай вернулся”. Улучшение экономических показателей Китая по сравнению с 2021-2022 годами - положительный момент. Встреча Йеллен и Лю Хэ состоялась после саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпинав ноябре прошлого года и телефонного разговора в канун нового года между госсекретарем США Энтони Блинкеном и новым министром иностранных дел Китая Цинем Ганом, который ранее занимал должность посла страны в Вашингтоне.

Перезагрузка

Что означает перезагрузка экономических отношений? Подразумевает ли она пересмотр негативной риторики и тарифов, введенных США в последние годы? Слишком наивно ожидать, что так и случится. Скорее всего, сближение будет достаточно ограниченным: Америка и Китай останутся жесткими конкурентами в большинстве отраслей экономики (Америка пытается лишить Китай такой важной технологии, как полупроводники), но при этом обе стороны должны признать, что товарооборот в $640 нельзя игнорировать. Американский бизнес, у которого обширные и растущие интересы в Китае, сыграл главную роль в дипломатическом сближении, поскольку компании не хотят упускать возможность продавать свою продукцию и услуги 1,4 млрд потребителей. За реалистичными расчетам также стоят Германия и Франция, два других крупнейших торговых партнера Китая.

Сближение не означает восстановления связей

В этом контексте разговоры о новой холодной войне никогда ничего не значили. Выступая в Нью-Дели, бывший высокопоставленный сингапурский дипломат Билахари Каусикан заявил, что ”несмотря на разногласия”, США и Китай по-прежнему ”жизненно важная и незаменимая” часть ”единой глобальной системы. Они крепко связаны друг с другом и со всем остальным миром сетью цепочек поставок исторически беспрецедентного масштаба”. Слишком велика будет цена для обеих стран и для всей глобальной экономики, если худшие опасения по поводу разрыва отношений материализуются.

Специально для яростного настроенного антикитайского лобби в Вашингтоне, которое поддерживает еще более жесткую линию в отношении КНР, бывший министр финансов США Ларри Саммерс, выступая в Давосе, сказал: ”США совершат немыслимую ошибку, если решат подавить экономический рост Китая во имя нашей национальной безопасности”. Надо отметить, что неофициальное мнение Китая по этому вопросу сложно узнать. Скорее всего, китайские технологические гиганты, в частности, Alibaba и Tencent, игравшие важную роль на мировой арене до 2020 года, будут приветствовать нормализацию. Важно понимать, что сближение не означает восстановление экономических связей в полной мере. Основополагающий пункт американской национальной политики безопасности - лишить Китай доступа к передовым технологиям - никуда не денется. Сближение, за исключением спорных и чувствительных сфер, означает, что бизнес-сообщества обеих стран смогут сотрудничать и взаимодействовать на обоих рынках на более предсказуемых условиях. Но это хорошая новость для глобальной экономики в 2023 году.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа" в декабре Китай на заседании Всемирной торговой организации в Женеве, где рассматривалась внешнеторговая политика США, потребовал от Америки письменно объяснить многочисленные односторонние протекционистские меры и нарушения общепринятых мировых принципов справедливой рыночной конкуренции. Чтобы попытаться снять противоречия, 5 февраля в Китай отправляется госсекретарь США Энтони Блинкен, который также хочет обсудить ситуацию на Украине, ядерный арсенал Китая, вопросы совместной борьбы с наркоторговлей и возможное возвращение на родину находящихся под стражей в Китае американцев.