В КБР будут выращивать виноград по новой технологии

27 янв. 21:55

Аграрии Кабардино-Балкарии тестируют суперинтенсивную технологию выращивания винограда – в прошедшем году в республике заложили по ней 26 гектаров солнечной ягоды.

Новая технология позволяет высаживать на одном гектаре до 3 тыс саженцев, сообщили в региональном Минсельхозе.

В регионе площади виноградников в течение последних 10 лет держатся на одном уровне - свыше 1 тыс га, но они регулярно обновляются, а на месте выкорчеванных деревьев, уже не дающих обильного урожая, закладываются молодые саженцы, их большей частью возделывают сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства.

В прошлом году в КБР насчитывалось 522 га виноградников, 500 из них находились в фермерских хозяйствах, остальные - в личных подсобных хозяйствах населения. Валовой сбор винограда ежегодно составляет в среднем 20 тыс т, говорится в сообщении СевКавстата.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшем году виноградари Ставрополья заложили еще 250 га виноградников. Площади закладки увеличиваются, и это хорошая динамика, - отмечали в "Ставропольвиноградплодопроме".