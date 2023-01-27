РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дагестану выделили почти миллиард на обновление электросетей

Дагестану выделили почти миллиард на обновление электросетей
Власти Дагестана намерены выделить около 900 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду, чтобы решить хотя бы часть проблем, связанных с массовыми аварийными отключениями. На эти средства будет произведен ремонт и закупка нового электрооборудования.

В столице Дагестана создадут ситуационный центр по вопросам функционирования ЖКХ в осенне-зимний период для улучшения координации работы всех служб в зимнее время, сообщил мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Дополнительные средства в размере 894 млн рублей, которые выделят на подготовку электросетевого хозяйства в осенне-зимний период на 2023-2024 годы, помогут заменить провода, опоры, отремонтировать трансформаторы, работы начнутся уже с марта, - говорится в сообщении.

Аналогичные средства на приведение в порядок электрохозяйства Дагестан освоил двумя годами ранее – это позволило реально снизить число аварийных отключений, - отметил генеральный директор компании "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко, находящийся в республике с рабочей поездкой.

Особенно аварийным для региона стала середина января, на это повлияла резко ухудшившаяся погода, оставившая без электроэнергии десятки тысяч потребителей по всей республике.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине минувшей недели крупная авария на подстанции "Махачкала-110" оставила без электричества несколько районов дагестанской столицы, новый трансформатор, который даст электроэнергию отключенным от нее уже больше недели жителям, установили только сегодня.

675 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version