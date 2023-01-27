Дагестану выделили почти миллиард на обновление электросетей

27 янв. 21:37

Власти Дагестана намерены выделить около 900 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду, чтобы решить хотя бы часть проблем, связанных с массовыми аварийными отключениями. На эти средства будет произведен ремонт и закупка нового электрооборудования.

В столице Дагестана создадут ситуационный центр по вопросам функционирования ЖКХ в осенне-зимний период для улучшения координации работы всех служб в зимнее время, сообщил мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Дополнительные средства в размере 894 млн рублей, которые выделят на подготовку электросетевого хозяйства в осенне-зимний период на 2023-2024 годы, помогут заменить провода, опоры, отремонтировать трансформаторы, работы начнутся уже с марта, - говорится в сообщении.

Аналогичные средства на приведение в порядок электрохозяйства Дагестан освоил двумя годами ранее – это позволило реально снизить число аварийных отключений, - отметил генеральный директор компании "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко, находящийся в республике с рабочей поездкой.

Особенно аварийным для региона стала середина января, на это повлияла резко ухудшившаяся погода, оставившая без электроэнергии десятки тысяч потребителей по всей республике.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине минувшей недели крупная авария на подстанции "Махачкала-110" оставила без электричества несколько районов дагестанской столицы, новый трансформатор, который даст электроэнергию отключенным от нее уже больше недели жителям, установили только сегодня.