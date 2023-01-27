Норвегия и ЕС поссорились из-за арктических нефти и газа

27 янв. 21:30

Предложение Норвегии о выдаче новых лицензий на разведку, бурение и добычу за полярным кругом - хорошая новость для европейских государств, которые стремятся обрести независимость от российского газа. Но идея Осло обострила разногласия между Норвегией и ЕС по поводу обновленной арктической стратегии Еврокомиссии, призывающей отказаться от разработки новых месторождений нефти и газа в регионе.

Как отмечает Energy Intelligence, на этой неделе министерство энергетики Норвегии объявило о планах предложить 92 новых оффшорных блока в рамках очередного тендера Awards in Pre-defined Areas (APA). 78 блоков находятся в южной части Баренцева моря, 14 - в Норвежском море. ”Продвижение новых открытий на севере важно как для Европы, так и для страны и региона, - заявил министр нефти и энергетики Терье Аасланд. - Мы будем ответственно разрабатывать нефтегазовые ресурсы в долгосрочной перспективе. Проведение ежегодного тендера - основа нашей нефтяной политики”.

Конфликт целей

Новость о тендере разозлила экоактивистов, по словам которых тендер включает зоны кромки льда у Баренцева моря, а долгосрочная разработка энергоресурсов продлится до 2050 года или дольше. Экологи говорят, что стремление Норвегии к разработке арктических углеводородов противоречит целям Арктической политики ЕС. В октябре 2021 года Еврокомиссия представила планы по активной работе с Арктикой в рамках усилий по снижению выбросов парниковых газов, нагревающих планету. Еврокомиссия собирается вместе с партнерами, не входящими в ЕС, в том числе и с Норвегией, подготовить ”многосторонние юридические обязательства” по отказу от разработки новых нефтегазовых месторождений в Арктике и ”смежных регионах”, а также прекратить импорт добываемых там углеводородов.

”На фоне текущего энергетического кризиса Европейская комиссия и несколько стран-членов ЕС совершенно ясно заявили, что зависят от Норвегии, как поставщика газа Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе, - заявила Бенедикта Солаас, глава отдела климата и окружающей среды норвежской промышленной группы Offshore Norge. - Получается, цели Арктической политики вряд ли сейчас будут осуществляться в ЕС”. Солаас подчеркнула, что ”завершение добычи должно диктоваться рынком (в настоящее время рынок в этом не заинтересован) или государственной политикой Норвегии, на данный момент не поддерживающей подобный сценарий”.

Зеленый альянс на паузе

Норвежская неправительственная организация Bellona заявила, что позиция ЕС по арктическим нефти и газу привела к тупику в переговорах с Норвегией, целью которых было обеспечить ”зеленый промышленный альянс”. Предложенный альянс должен поддерживать развитие зеленых технологий и рынков в Норвегии для ускорения энергетического перехода. ”Изначально планировалось, что соответствующее соглашение будет подписано в этом году на климатическом саммите COP27. Однако Норвегия и ЕС не пришли к единому мнению по поводу добычи нефти и газа в Арктике, - сообщает Bellona. - Без соглашения ориентированным на будущее отраслям промышленности Норвегии, в частности, ветряной энергетике и компаниям, занимающимся производством аккумуляторов, будет нанесен ущерб”.

Bellona утверждает, что Норвегия хочет включить в соглашение пункт о поддержке добычи нефти в Арктике после 2030 года, на что ЕС не готов.

По мнению еврочиновников, Норвегия должна согласиться с тем, что добыча арктических нефти и газа должна осуществляться в рамках целей блока, но Осло не поддерживает такой вариант. ”Мы в процессе переговоров с норвежцами. Норвегия - наш друг, сосед, союзник и партнер с большими климатическими амбициями, которые мы хотим отразить в зеленом альянсе”, - заметил представитель ЕС. Он добавил, ссылаясь на Зеленое соглашение ЕС, закон ЕС о климате и Парижское соглашение, что ”цели по добыче нефти, угля и газа в уязвимой Арктике должны быть соблюдены, поскольку это важно с точки зрения перспектив изменения климата”. ”Мы продолжаем работу по выработке соответствующего моратория со всеми странами”, - отметил представитель блока.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", весной в Европе предсказывали, что Арктика может превратиться в новую зону для соперничества НАТО и России. Причиной внимания Альянса к региону называют природные ресурсы, такие как газ и нефть, большая часть которых находится в российской части Арктики. "Это регион, имеющий стратегическое значение для безопасности всего Евроатлантического региона, он имеет решающее значение для коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. Это также регион растущей стратегической конкуренции", - убежден генсек НАТО, норвежец Йенс Столтенберг.