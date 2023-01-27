В ООН осудили теракт в азербайджанском посольстве в Иране

27 янв. 21:23

ООН осуждает теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране и выражает соболезнования.

Теракт в посольстве Азербайджана в Иране осуждается Организацией объединенных наций, такое заявление сделал на брифинге официальный представитель ее генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН соболезнует родным и близким погибшего в результате атаки. Дипломат также выразил пожелания скорейшего выздоровления получившим ранения.

Что еще сказал представитель генсека?

Дюжаррик напомнил, что международное право строго запрещает нападения на диппредставительства, передает ТАСС.

Представитель генсека ООН добавил, что запуск иранскими властями расследования преступления принят к сведению организацией.

Он также выразил надежду, что все виновные понесут ответственность за совершенные преступления.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ранее сегодня мировое сообщество выразило осуждение по факту атаки на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которой террорист убил начальника службы безопасности и ранил двоих ее сотрудников.