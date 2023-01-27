Отдых в Турции станет дороже?

27 янв. 21:11

Российские туроператоры ждут роста цен на летний отдых в Турции, хотя уверены: на востребованности курортов страны у россиян это не скажется.

Российских туристов, предпочитающих отдых на турецких курортах, неприятно удивят цены на летние путевки – они вырастут на 15-30%, полагают отечественные туроператоры.

"Выросли цены на проживание в турецких отелях, да и со стороны других рынков, в том числе европейского, наблюдается рост спроса", - рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

То же самое утверждают и в "Интуристе", отмечая: на Турцию идет очень активный спрос, турецкие отели не сомневаются в своей загрузке и повышают цены на проживание. Однако это вряд ли повлияет на спрос со стороны россиян, привыкших, что это наиболее массовый рынок, свою лепту вносит и логистика, предоставляющая доступ в страну из различных городов России. Да, возможно, нашим туристам придется выбирать более бюджетные отели, но это, пожалуй, единственное неудобство.

Спрос на отдых в Турции не упадет, а скорее вырастет, поскольку страна традиционно остается в фаворе у россиян, - полагают и в Fun&Sun.

Большинство участников рынка сходится на том, что конечные цены будет определять объем перевозок, что и скажется на стабильности стоимости туров.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в России туристов из Турции все чаще привлекает Мурманская область – по итогам минувшего года северный регион посетили свыше 530 тыс человек, и не только россиян, но и туристов из Турции и Индии.