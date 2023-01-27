Видео: террорист пытался поджечь машину у посольства Азербайджана в Тегеране

27 янв. 20:57

Новый ролик с терактом в посольстве Азербайджана в Иране выложили в сеть

В интернете распространилась еще одна видеозапись теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.

На ней запечатлено то, что происходило на улице. Видео взято с внешней камеры видеонаблюдения.

Что произошло перед посольством Азербайджана в Тегеране?

В ролике видно мужчину, который пытается вломиться в здание диппредставительства. Для этого злоумышленник применил кувалду.

Спустя несколько минут мужчина кинул "коктейль Молотова" в припаркованную машину, принадлежавшую сотруднику дипмиссии. Однако автомобиль не загорелся - вместо этого огонь попал на одежду преступника, из-за тот убежал в панике. Горящая жидкость пролилась и на землю.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", опубликованная сегодня утром видеозапись показала недостоверность заявления тегеранской полиции о том, что террорист, движимый "личными и семейными мотивами", якобы пришел к посольству Азербайджана с двумя детьми.