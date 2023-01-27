Евро и доллар к выходным отыграли свои позиции

27 янв. 20:32

Доллар и евро сегодня в ходе торгов на Московской бирже вернули себе утраченные на неделе позиции.

Доллар сегодня по итогам торгов на Московской бирже подрос до 69,46 рубля, не отстает от него и европейская валюта, курс которой составил 75,5 рублей.

А вот китайская валюта подешевела до 10,26 рубля за юань, а рубль за неделю ощутимо ослаб, - передает РИА Новости

К самому закрытию биржи, к 19 часам, курс доллара расчетами "завтра" составил 69,46 рубля, евро стал дороже на 7 копеек, до 75,5 рубля, а юань подешевел на 2 копейки, до 10,26 рубля.

В целом за уходящую неделю евро вырос на 90 копеек, доллар - на 63 копейки, а юань - на 14 копеек.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с начала текущей недели Московская биржа начала вести расчет и публикацию новых валютных фиксингов на три новые пары: турецкая лира/российский рубль (TRYFIXME), доллар США/китайский юань (USDCNYFIXME) и гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME). Индикаторы расширили семейство валютных фиксингов биржи, в которое сейчас входят фиксинги доллар/рубль, юань/рубль, евро/рубль и евро/доллар.