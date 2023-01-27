Президент Абхазии лишил тонировки машину своей охраны

27 янв. 20:24

Охрана президента Абхазии будет ездить на растонированном автомобиле по его указанию.

Машина охраны абхазского президента официально осталась без тонировки.

Пленку сняли со стекол в присутствии представителей прессы, уточняет "Интерфакс".

Соответствующее поручение дал президент Абхазии Аслан Бжания - таким образом оно было исполнено.

Ужесточение ответственности за нарушение ПДД

Ранее глава республики поддержал инициативы главы МВД Вальтера Бутба, который предложил более сурово наказывать тех, кто нарушает правила дорожного движения.

Поводом для ужесточения наказаний стало увеличение автоаварий на дорогах Абхазии.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2022 году поток российских туристов в Абхазию увеличился на 30%. Он мог вырасти еще больше, если бы не подорожание отдыха в республике.