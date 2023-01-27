Вечернее ДТП в ингушском Плиево не обошлось без пострадавших

27 янв. 19:53

В ингушском Плиево не поделили дорогу сразу четыре автомобиля, в ДТП пострадали пять человек.

Сегодня вечером в крупном ингушском селе Плиево в Назрановском районе республики произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие, сообщает МЧС республики в своем Telegram-канале.

Дорогу не поделили Daewoo Nexia, ВАЗ-2107 и две "Лады-Гранта", в аварии пострадали пятеро человек. Все они госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, к счастью, детей в автомобилях не было, - уточнили в региональном Управлении МЧС.

На месте работают правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства аварии, - добавили в МВД региона.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на выезде из столицы Ингушетии Магаса столкнулись три легковушки и пассажирская "Газель". К счастью, и там обошлось без жертв, хотя в ДТП пострадали четыре человека.