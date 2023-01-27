В Баку озвучили подробности телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Ирана по теракту в Тегеране

27 янв. 19:43

МИД Азербайджана рассказал о деталях телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана по теракту в посольстве АР в Тегеране.

В Баку рассказали подробности телефонного разговора между главами МИД Азербайджана и Ирана, прошедшего сегодня вечером и посвященного теракту в посольстве АР в Тегеране.

Баку решительно осуждает теракт в посольстве АР в Тегеране

Со стороны Джейхуна Байрамова прозвучало решительное осуждение нападения на диппредставительство, жертвой которого стал один человек, еще двое были ранены.

Азербайджанский министр снова напомнил иранскому коллеге, что, согласно "Венской конвенции", на принимающей стороне лежат обязательства по защите посольства от атак, а также обеспечению безопасности тех, кто работает в нем.

Байрамов потребовал, чтобы соответствующие иранские органы незамедлительно привлекли к ответственности устроившего теракт мужчину. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования, установления и наказания остальных причастных к организации теракта и его исполнению.

Тегеран: к исполнителю теракта применят высшую меру

Хосейн Амир Абдоллахиян выразил соболезнования родным и близким погибшего Орхана Аскерову, а также руководству и народу Азербайджанской Республики. Министр отметил незамедлительную реакцию иранских органов на ЧП, заверил, что в данный момент они ведут расследование. Кроме того, дипломат подчеркнул, что безопасность азербайджанского диппредставительства и его сотрудников поднята до максимально возможного уровня.

Глава МИД Исламской Республики рассказал об открытии уголовного дела против задержанного по факту ношения оружия и убийства, в отношении него будет применена высшая мера наказания. Кроме того, идет расследование в отношении деятельности иранского дипломатического полицейского органа, который несет ответственность за безопасность посольства.

Министр надеется, что теракт не станет причиной роста напряженности в отношениях между странами.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Тегеране рассказали, что в ходе разговора Абдоллахиян заявил, что враги Азербайджана и Ирана воспользовались произошедшей трагедией в своих интересах.