В турецкой провинции Биледжик заработал "золотой" завод

27 янв. 19:31

В Турции сегодня началась добыча на золоторудном месторождении в провинции Биледжик.

Сегодня в провинции Биледжик на северо-западе Турции был дан старт работе золоторудного предприятия, которое будет осуществлять полный цикл добычи драгоценного металла.

На церемонии открытия выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметивший, что новое предприятие Gübretaş на первых порах будет добывать до 2,5 т золота в год, в его строительство было инвестировано $70 млн, - передает турецкое информационное агентство ANAOLU.

В целом турецкая горнорудная промышленность за последнее время сделала значительный рывок – ее вклад в ВВП страны вырос с 11 до 93 млрд лир, а экпорт ее продукции за минувший год показал рост на 9,1% - до $6,5 млрд.

Ожидается, что после выхода полную мощность Gübretaş войдет в тройку крупнейших компаний страны по добыче золота.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что газовый хаб в Стамбуле заработает в течении текущего, 2023 года. Страны юга и юго-востока Европы, не имеющие центра газовой торговли, уже одобрили идею его строительства.