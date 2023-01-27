Посол Турции в РФ выразил соболезнования в посольстве Азербайджана в связи с терактом в Тегеране

27 янв. 19:27

Турецкий посол в России прибыл в посольство Азербайджана в Москве. Мехмет Самсар выразил соболезнования и поддержку Анкары в связи с терактом в Тегеране.

Посол Турции в России Мехмет Самсар прибыл в посольство Азербайджана в Москве, чтобы выразить соболезнования и поддержку Анкары в связи с вооруженным нападением на посольство АР в Тегеране. Такое сообщение распространила пресс-служба посольства АР в РФ.

На встрече посол Полад Бюльбюль оглы подробно рассказал турецкому дипломату о вероломном вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране, подчеркнул, что это нападение представляет собой теракт и принимающая страна полностью ответственна за эту трагедию, обратил особое внимание на недопустимость нападений на дипмиссии.

Азербайджанский посол особо подчеркнул, что Орхан Аскеров служил в посольстве АР в Москве и знал его лично. Полад Бюльбюль оглы с гордостью отметил, что раненые Махир Иманов и Васиф Тагиев, героически нейтрализовавший преступника, также работали в посольстве в Москве.

Турецкий посол указал, что турецкие дипломаты множество раз подвергались террористическим нападениям. Он отметил, что потрясен трагедией в Тегеране, уточнил, что Турция решительно осуждает атаку на дипмиссию. Мехмет Самсар выразил глубокие соболезнования родным и близким убитого Орхана Аскерова, а также пожелал выздоровления раненым Васифу Тагиеву и Махиру Иманову.

Участники встречи выразили уверенность в том, что организаторы и исполнитель теракта понесут самое суровое наказание.

Полад Бюльбюль оглы выразил благодарность Мехмету Самсару, правительству и народу Турции за оказанную моральную поддержку.