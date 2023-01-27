Генпланы районов Кубани скорректируют с учетом экологии

27 янв. 19:06

Городские и сельские поселения Туапсинского района Туапсинского района Кубани скорректируют свои генпланы развития в соответствии с требованиями соблюдения охраны окружающей среды, решили власти края.

В краевом муниципалитете в минувшем году выявили множество нарушений – незаконное строительство, использование земельных участков с нарушениями, а также факты включения земель лесного фонда в границы поселений, сообщил сегодня на совещании, которое было посвящено разработке генеральных планов, губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы сформировали межведомственную рабочую группу для проверки и уже приняли кадровые решения. Но нужно внести изменения в правила землепользования и застройки", отметил глава региона, пояснив: нужно исключить строительство гостиниц и отелей на землях для индивидуального жилищного строительства. Основная задача местных властей - завершить разработку нового Генплана, скорректировав развитие городов и поселений в интересах жителей и туристов.

Власти края уже включили в правила землепользования и застройки изменения по запрету на новое строительство многоквартирных домов и намерены взять под защиту природные территории, чтобы сохранить курортный потенциал Кубани. В соответствии с ними из границ населенных пунктов будут исключены земли лесного фонда, также на планах будут отмечены зоны подтоплений и оползней.

Также Минприроды края расширит ряд особо охраняемых природных территорий регионального значения, после чего их общая площадь превысит 600 га. К разработке Генплана будут привлекаться экологи и общественники.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Сочи планируют объединить экомаршруты Сочинского нацпарка к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и смотровой башне на горе Ахун, после чего они станут единым маршрутом из трех лучей, который будет иметь несколько выходов и входов.