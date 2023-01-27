Мощный пожар в Тбилиси: дым закрыл небо в трех районах города

27 янв. 18:54

Склад с покрышками горит в Тбилиси. Густой дым от пожара окутал три района города.

Крупный пожар тушат в Тбилиси, о возгорании сообщают грузинские СМИ.

По информации телеканала "Рустави 2", огонь занялся на складе под открытым небом, неподалеку от автосервиса, расположенного в Авлабари - историческом районе столицы Грузии.

Пламя охватило автомобильные покрышки, с места пожара поднимаются клубы дыма. В результате в Авлабари, а также расположенных рядом районах Исани и Самгори наблюдается сильное задымление.

Пожарные борются с огнем, им уже удалось локализовать пожар.

Информации о том, почему покрышки загорелись, а также о пострадавших, пока не поступало.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ночь на 1 января жители Тбилиси случайно подожгли главную городскую елку: в праздничное дерево попала петарда, от нее загорелась игрушка. Пожарные быстро потушили возгорание, и никто не пострадал.