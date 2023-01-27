Заводом в Узбекистане будет владеть российская компания

27 янв. 18:27

Узбекский Первый резинотехнический завод сменил владельца – его выкупила российская "Татнефть".

Российская компания "Татнефть" выкупила у "Узхимпрома" 100% акций Первого резинотехнического завода, сообщила сегодня пресс-служба узбекской компании.

"При участии международной юридической компании White & Case между "Узхимпромом", совладельцем завода "Узхимимпэксом"и российской "Татнефтью" был подписан договор купли-продажи", - сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте "Узхимпрома".

Ранее стороны договорились о продаже предприятия на узбекско-российском бизнес-форуме, прошедшем в Самарканде в начале декабря.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что председатель российской компании "Газпром" Алексей Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.