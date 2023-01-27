Абдоллахиян призвал Байрамова не допустить негативного влияния теракта на отношения Баку и Тегерана

27 янв. 18:23

В Тегеране рассказали о телефонном разговоре глав МИД Азербайджана и Ирана, посвященном теракту в посольстве АР в ИРИ.

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян сегодня провели телефонный разговор. В ходе беседы дипломаты обсудили совершенный сегодня в Тегеране теракт в посольстве АР.

Как сообщает ISNA, иранский министр осудил атаку на дипмиссию, а также заявил, что враги Баку и Тегерана воспользовались трагедией в своих интересах.

Предложения главы МИД Ирана

По словам Абдолллахияна, АР и ИРИ должны сделать так, чтобы теракт не повлиял негативно на двусторонние отношения.

Еще одно предложение главы МИД Исламской Республики заключалось в том, чтобы расследование преступления велось в тесном сотрудничестве иранскими и азербайджанскими ведомствами.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня иранскому послу Сейеду Аббасу Мусави, вызванному в МИД Азербайджана, напомнили о неприемлемости нападений на диппредставительства и о том, что, согласно "Венской конвенции", принимающая сторона обязана защищать посольство и заботиться о безопасности его дипломатов.