Сожжение Корана совершено в Дании

27 янв. 17:59

Датский радикал Расмус Палудан снова осквернил Коран. Он поджег священную книгу у мечети в Копенгагене.

Еще один акт сожжения Корана был совершен сегодня в Европе. Глава ультраправой радикальной партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу прямо у мечети, расположенной в Копенгагене, передает агентство Франс Пресс.

Мужчина сделал это в присутствии представителей прессы.

Известно, что еще одна такая "акция" запланирована им в столице Дании - на этот раз Палудан готовится совершить ее у посольства Турции. Сожжение радикал собирается провести сегодня же.

Как сообщил ранее турецкий дипломатический источник, посол Дании был вызван сегодня в МИД в Анкаре, где ему заявили протест. Поводом стало разрешение датских чиновников, данное Палудану на акцию.

Сегодняшнее сожжение Корана - не первое для радикала. 21 января он сделал это у здания турецкого посольства в столице Швеции, заранее получив разрешение у шведских властей. После этого, 23 января, президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что теперь Анкара не намерена одобрять заявку Швеции в НАТО.

У Палудана уже появились последователи: 23 января глава еще одного ультраправого движения Эдвин Вагенсвельд публично сжег несколько страниц, вырванных им из Корана, в Гааге.

Как сообщал "Вестник Кавказа", Анкара решительно осудила осквернение Корана в Нидерландах: представитель турецкого лидера Ибрагим Калын подчеркнул недопустимость защиты этого преступления, совершенного по мотивам ненависти.