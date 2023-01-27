Аграрии Северной Осетии обеспечат зерном страны Кавказа

27 янв. 17:47

Североосетинским аграриям удалось существенно нарастить экспорт зерна и семенного материала в страны Южного Кавказа и Средней Азии.

Минсельхоз Северной Осетии подвел итоги работы в минувшем году, отметив, что аграрии республики нарастил экспорт своего зерна и семенного материала на 50% - до 314,668 тыс т, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Основными странами-импортерами осетинской продукции стали Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан и Германия, впервые ее начали экспортировать и в Иран, Ирак и Афганистан, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Ставрополье в прошлом году на 87% нарастило экспорт зерна в страны Ближнего Востока: Афганистан закупил в России 3,516 тыс т гороха, чечевицы, льна и нута (рост на 76%), Ирак – 3,259 тыс т овса, пшеницы и ячменя (рост на 79%), а Иран – 4,782 тыс т нута, льна, кукурузы, ячменя, чечевицы и проса (рост на 96%). Турция впервые импортировала 104 т нута, пшеницы и кукурузы, а Азербайджан получил 375,148 тыс т различных зерновых.