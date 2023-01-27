Посольство РФ в Азербайджане соболезнует Баку в связи с нападением в Тегеране

27 янв. 17:28

Российское посольство в Баку опубликовало соболезнования после атаки на посольство Азербайджана в ИРИ.

Посольство РФ в АР выразило соболезнования из-за нападения на азербайджанскую дипмиссию, совершенного сегодня в Тегеране. Сообщение опубликовано в его канале в Telegram.

В нем говорится, что дипломаты потрясены новостью об этой трагедии, в результате которой погиб работник службы безопасности Орхан Аскеров.

Посольство выразило глубокие соболезнования азербайджанским дипломатам, а также пожелало как можно более быстрого выздоровления раненым.

В дипмиссии выразили надежду, что по факту ЧП будет проведено максимально тщательное расследование, по итогам которого преступники будут наказаны.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня президент Ильхам Алиев решительно осудил трагедию в Тегеране и призвал в максимально сжатые сроки расследовать это преступление, указав на недопустимость нападений на диппредставительства.